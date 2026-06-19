Dall’Irpinia alla LIUC: Alessandra Maraia tra i 106 studenti selezionati per le Summer School 2026

106 studenti da tutta Italia per sperimentare in prima persona cosa significa studiare all’Università: hanno riscosso un enorme successo le Summer School proposte quest’anno dalla LIUC – Università Cattaneo di Castellanza (VA), che ha sviluppato 5 percorsi tematici, progettati per mettersi alla prova, esplorare nuovi ambiti di studio e iniziare a riflettere sul proprio futuro formativo e professionale.

Fra di loro, Alessandra Maraia del Liceo Parzanese di Ariano Irpino , che ha scelto in particolare un corso dedicato ai principi manageriali e agli strumenti operativi per analizzare una società sportiva professionistica e comprendere gli aspetti peculiari di una gestione corretta. I docenti della LIUC – insieme ad alcuni manager di Pallacanestro Varese, Sport&Esports – Como 1907, Cantù Arena e Pallacanestro Cantù – si sono alternati per approfondire temi quali strategia, valorizzazione degli asset, marketing e analisi economico-finanziaria delle società sportive professionistiche.

I corsi si sono tenuti dal 10 al 17 giugno e hanno visto coinvolti studenti delle classi seconde, terze e quarte di varie tipologie di istituti, che si sono misurati con diverse attività, tutte valevoli fra l’altro come FSL (Formazione Scuola Lavoro), e realizzate grazie ai docenti della LIUC, sia di Economia Aziendale che di Ingegneria Gestionale.

“Il riscontro di questa edizione è stato più che positivo – commenta Elena Galante, collaboratrice del CARED (Centro di Ateneo per la Ricerca Educativo-didattica e l’Aggiornamento) della LIUC – sia per il grande coinvolgimento dei ragazzi, che per la presenza di numerosi partecipanti di varie zone d’Italia. LIUC continua a credere fortemente in un orientamento universitario che è formazione, ricerca, scoperta, occasione di apprendimento, fuori dagli schemi e dalla propria comfort zone”