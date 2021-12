Tra i gesti più belli e significativi che una persona possa fare, c’è sicuramente quello di aiutare chi ne ha maggiormente bisogno. Un gesto che per noi può sembrare piccolo o insignificante, per altri può veramente fare la differenza. Per questo esistono le onlus, organizzazioni non lucrative che operano sul territorio nazionale ed internazionale e che svolgono le loro attività per finalità esclusive di solidarietà sociale. La donazione dev’essere rilasciata a onlus certificate, altrimenti si corre il rischio di incappare nelle truffe di chi si approfitta della sensibilità e del cuore delle persone. Uno di questi ultimi casi è stato rilevato a Milano, dove 4 onlus hanno falsificato dei documenti per guadagnare nel settore dell’accoglienza di profughi e migranti. Fatte queste premesse, scopriamo insieme cosa sono nel dettaglio le onlus e quali tipi di donazione esistono.

Occorre sottolineare che le onlus non guadagnano assolutamente nulla dalle nostre donazioni, ciò che noi doniamo viene totalmente devoluto alla causa per la quale è nata quella determinata onlus. Come evitare le truffe? Come già abbiamo accennato in precedenza, è fondamentale controllare la certificazione della onlus alla quale si vuole donare. Come? Consultando le onlus presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che ogni anno viene aggiornato. Ci avviciniamo sempre di più al periodo natalizio, quale momento migliore per compilare un form per donare a Natale ad una onlus? L’operazione in questo caso è particolarmente semplice e veloce.

Con un piccolo sforzo, noi tutti possiamo donare un regalo capace di cambiare una vita. Come? Effettivamente esistono varie modalità di donazione, scopriamo insieme quali sono. Innanzitutto esiste la possibilità di effettuare una donazione periodica, magari a cadenza mensile. La cifra viene ovviamente concordata a monte, la somma verrà prelevata mensilmente dalla onlus in seguito alla comunicazione del proprio IBAN. Un’altra modalità è il versamento tramite bonifico bancario. Non vi trovate bene con il computer o non sapete bene come muovervi in rete? Non c’è nessun problema, c’è la possibilità di ricorrere al bollettino postale, ad una telefonata o alla donazione presso i vari stand che si trovano nelle piazze d’Italia. In seguito al versamento effettuato, lo stesso stand vi rilascerà una ricevuta fiscale che dimostri e che attesti la donazione.

Esiste, inoltre, il 5×1000. Di cosa si tratta? Il 5×1000 non è altro che una somma di denaro calcolata sulla base del reddito della persona interessata. Per donarlo, non si deve far altro che compilare annualmente la sezione di riferimento presente sulla Dichiarazione dei Redditi. Un’altra modalità di donazione è il lascito testamentario. Cos’è? Un atto personale, che non può e non dev’essere in alcun modo condizionato o modificato da altre persone. Per renderlo pienamente valido, occorre specificare a quale persona o a quale ente si vuole dedicarlo. I regali solidali sono ulteriori opzioni da prendere in considerazione. Questo tipo di donazione consiste nell’acquistare dei prodotti che vengono messi a disposizione direttamente da uno di questi enti, si possono realizzare acquisti di bomboniere solidali, partecipazioni, gadget, biglietti e molto altro ancora.

