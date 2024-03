Convegno “Funghi e tartufi” a Mugnano: Un’occasione per scoprire il mondo della gastronomia locale

Il prossimo venerdì, 15 marzo, gli amanti della buona cucina e della natura avranno l’opportunità di immergersi nel mondo affascinante dei funghi e dei tartufi. L’evento, intitolato “Funghi e tartufi”, si terrà alle ore 18 presso la sede della Proloco “Rimettiamoci Insieme” a Mugnano.

Moderato dall’appassionato esperto Carmine Bianco, il convegno vedrà la partecipazione di rinomati professionisti del settore, tra cui il dott. Alessandro Napolitano, il dott. Michele Bianco e il dott. Luca Branca. Questi illustri relatori condivideranno le loro conoscenze e esperienze sul tema, offrendo agli spettatori un’occasione unica per approfondire la conoscenza di questi prelibati doni della natura.

Organizzato con cura dal Circolo Pensionati ed Anziani “Maria Cristina di Savoia”, l’evento è aperto a tutti i membri della comunità e agli appassionati del settore. Sarà un’opportunità per imparare di più su come riconoscere, coltivare e gustare i funghi e i tartufi, oltre che per scoprire le tradizioni e le peculiarità culinarie della regione.

L’invito è esteso a tutti coloro che desiderano approfondire la propria conoscenza in materia di gastronomia locale e desiderano trascorrere una serata all’insegna della condivisione e della scoperta. Non mancate di partecipare a questo entusiasmante evento che vi porterà a esplorare il ricco e variegato mondo dei funghi e dei tartufi.