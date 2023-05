Contrada (Av): Verso la sospensione dei Festeggiamenti Patronali per la morte del giovane Michele Spagnuolo scomparso oggi in seguito all’ alluvione .

È da poco iniziata a Contrada una riunione del Comitato Festeggiamenti Madonna di Monserrato e San Michele per decidere sui festeggiamenti in onore al Santo Patrono San Michele Arcangelo previsti per Sabato 27 e Domenica 28 . Da voci di corridoio e da quanto trapela gli stessi dovrebbero essere sospesi in rispetto di Michele Spagnuolo giovane vittima dell’ alluvione di oggi. Anche il Primo Cittadino di Contrada Pasquale De Santis così si è espresso su quanto accaduto oggi

“Una tragedia -in un territorio che non è nuovo a questi fenomeni e che si caratterizza per la sua fragilità. Stiamo attendendo l’arrivo del medico legale per il riconoscimento. Forino è allagata, a Contrada va leggermente meglio ma anche qui è scesa tanta acqua. Sono solo venti minuti di pioggia preceduti da una forte grandinata ma di una potenza eccezionale”. Da . Bio