CONTRADA (Av): L’ultima ciliegina dell’Amministrazione targata De Santis. Chiuso il bilancio Comunale con un attivo di 1.300.000 euro.

Un anno davvero speciale e ricco di soddisfazioni per l’ Amministrazione Comunale targata De Santis. Contrada ameno Comune alle falde del Monte Faliesi “rivoltato” come un calzino. Tante le opere pubbliche iniziate e /o concluse.

Da nuove scuole, palestre piazze, biblioteche comunali, al recupero di parchetti pubblici, alla rigenerazione di campetti sportivi vie comunali ed extracomunali e tanto altro ancora. Ora anche il lato prettamente economico e di cassa entra preponderante in questa luminosa lista di successo. Infatti dopo diversi anni ,o forse nella storia, l’Amministrazione Comunale contradese chiude il bilancio con un attivo di ben Un Milione e Trecentomila Euro che non fanno che impreziosire il duro lavoro del Sindaco De Santis e di tutto il suo Entourage nessuno escluso. Evidente il compiacimento del Primo Cittadino al quale giorni fa abbiamo “strappato” queste parole: “Per il Comune di Contrada questo è stato davvero un anno fantastico sotto tutti i punti di vista. Il Covid non ha frenato affatto la voglia infinita di questo mio splendido gruppo di mettersi a disposizione per la cittadinanza. Tutto questo a partire dalle opere pubbliche, al sociale, alla scuola, ai giovani, agli anziani . Ci mancava però un’ ennesimo risultato che tutti avevamo a cuore. Giungere a fine anno con l’ attivo del Bilancio Comunale, obiettivo fortemente rincorso da tutti noi . Ci siamo riusciti , come siamo riusciti a tenere invariata la TARI (tassa sulla spazzatura) anche per questo anno, come siamo riusciti ad abolire la TASI , come siamo riusciti a non far pagare l’ occupazione del suolo pubblico a commercianti ed imprese che lavorano sul nostro territorio, come siamo riusciti a non avere contenziosi in essere con nessuno. Tanto e tanto ancora abbiamo in mente di fare, di costruire per il nostro amato paese e per la nostra comunità. Un’ ultima cosa ve la posso comunicare , quella che prossimamente Contrada sarà forse uno dei primi paesi irpini a dotarsi di una Sala Convegni Informatico- Multimediale di ultimissima generazione e tra le più avanzate della nostra provincia. Ci stiamo lavorando alacremente anche per questo progetto. A breve riuscirò a svelarvi ulteriori dettagli” .

Daniele Biondi