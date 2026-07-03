Consiglio Comunale Avellino, Colucci (FI): “Orgoglioso per l’elezione di Gerardo Melillo. Con Laura Nargi una squadra di valore”

AVELLINO – Grande soddisfazione in casa Forza Italia dopo gli equilibri emersi dall’ultimo Consiglio Comunale di Avellino. A esprimere entusiasmo e apprezzamento è Antonio Colucci, segretario del coordinamento di Forza Italia per il Mandamento Baianese, che ha voluto rivolgere un messaggio di auguri e sostegno ai protagonisti della nuova fase amministrativa cittadina.

«L’elezione dell’amico Gerardo Melillo alla carica di vicepresidente del Consiglio Comunale è una notizia che mi riempie di orgoglio, sia dal punto di vista politico che personale», dichiara Antonio Colucci.

«Gerardo è una persona che negli anni si è sempre distinta per un attaccamento profondo alla propria città e per un impegno costante. Lo ha fatto mettendo sempre in campo qualità che oggi, in politica, rappresentano un valore aggiunto: serietà, competenza e una grande forza di volontà. A lui, che considero un amico sincero, vanno i miei più calorosi e affettuosi auguri per questo nuovo e prestigioso incarico».

Il segretario del coordinamento baianese di Forza Italia ha poi rivolto parole di stima anche all’ex sindaca Laura Nargi.

«Accanto al traguardo raggiunto da Gerardo – aggiunge Colucci – desidero rivolgere i miei più sentiti auguri di buon lavoro anche all’ex sindaca Laura Nargi, una persona alla quale sono molto legato e della quale apprezzo profondamente le qualità umane e amministrative».

«Sono certo che, attraverso un lavoro di squadra e una collaborazione concreta, Laura e Gerardo sapranno dare un contributo importante per il futuro e lo sviluppo di Avellino, con la lungimiranza e il senso di responsabilità che la città e i cittadini meritano».

Colucci conclude rivolgendo un augurio anche a tutti i neoeletti della squadra, auspicando un percorso amministrativo caratterizzato da impegno, unità e attenzione al territorio.