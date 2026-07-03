Avella applaude Pellegrino Paone: maturità con 100 e lode al Liceo Scientifico di Mugnano

Grande soddisfazione ad Avella per il brillante traguardo raggiunto da Pellegrino Paone, che ha conseguito il diploma di maturità presso il Liceo Scientifico “Piero Colletta” di Mugnano del Cardinale con il prestigioso voto di 100 e lode.
Un risultato che premia anni di impegno, costanza e dedizione allo studio, distinguendo Pellegrino tra gli studenti che hanno concluso nel migliore dei modi il proprio percorso scolastico.
Il massimo riconoscimento assegnato dalla commissione rappresenta non solo un attestato di eccellenza sotto il profilo didattico, ma anche il giusto premio per il lavoro svolto con serietà e determinazione durante gli anni del liceo.
Alla soddisfazione personale si uniscono l’orgoglio della famiglia, degli insegnanti e dell’intera comunità di Avella, che si congratula con il giovane studente per questo importante traguardo.
A Pellegrino Paone giungano le più vive congratulazioni e l’augurio di un futuro ricco di soddisfazioni, affinché questo brillante risultato rappresenti solo il primo di tanti successi nel percorso universitario e professionale.