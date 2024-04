Mugnano del Cardinale Inaugurata la Nuova Sede della Confraternita Misericordia Video

Ieri è stata una giornata di festa a Mugnano del Cardinale (AV), con l’inaugurazione della nuova sede della Confraternita Misericordia. Situata in via Casa Canonico 2/a, la struttura si presenta come un punto di riferimento importante per la comunità locale.

L’evento è stato caratterizzato da una cerimonia solenne e significativa, che ha visto la partecipazione di numerosi membri della Confraternita, autorità civili e religiose, nonché rappresentanti della comunità. La presenza calorosa dei cittadini ha reso l’inaugurazione ancora più speciale, sottolineando l’importanza di questa istituzione nel tessuto sociale del territorio.

Il momento clou della giornata è stato il taglio del nastro, simbolo dell’apertura ufficiale della nuova sede.

(Andrea Salvatore Guerriero)