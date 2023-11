Confesercenti, Marinelli: via libera Regione a Distretto Commercio “Bellezze d’Irpinia” è risultato importante per territorio

“ Il riconoscimento da parte della Regione Campania del Distretto diffuso del Commercio “Bellezze d’Irpinia” è un risultato importante per il comprensorio territoriale irpino e per l’economia locale, che vede coinvolti in un progetto condiviso enti pubblici e privati, che consentirà l’accesso a finanziamenti per la promozione del turismo e delle attività imprenditoriali, con un ritorno positivo per l’occupazione”. Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale della Confesercenti di Avellino. L’associazione di categoria, insieme a Unimpresa, ha affiancato i Comuni di Monteforte Irpino, Contrada, Forino, Solofra, Mugnano del Cardinale e Sperone, nella costituzione del Distretto, che si estende per quasi 97 chilometri quadrati, con una popolazione di oltre 41 mila abitanti e circa 4.300 imprese.

“ I Distretti del Commercio – ha proseguito il numero uno di Confesercenti – costituiscono uno strumento utile per favorire la rigenerazione urbana e la rivitalizzazione delle aree commerciali nei centri storici e nei piccoli centri urbani. Rappresentano una modalità di valorizzazione territoriale innovativa per promuovere il commercio di prossimità, come efficace fattore di aggregazione in grado di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali , soprattutto in un periodo particolarmente difficile come quello attuale.

Con la definizione di una strategia condivisa tra tutti gli attori del Distretto si fissano obiettivi a breve, medio e lungo termine per individuare le politiche, le direzioni e gli strumenti da attuare per lo sviluppo dell’area e la valorizzazione del territorio” .