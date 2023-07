Comunità Montana Partenio. Vicenda Otd: nel mirino di Salvatore Alaia l’assessore regionale Nicola Caputo.

Quella che si profila è un’estate rovente all’insegna dello scontro ,ormai aperto, tra l’ex Sindaco, il Dott. Salvatore Alaia, e le istituzioni della regione Campania. Materia del contendere : la vicenda degli operai idraulici forestali a tempo determinato (Otd) che con impegno, con determinazione e collaborazione nell’espletamento delle loro funzioni hanno contribuito, con atti concreti ,a rendere vivibili intere realtà del territorio irpino. Questa volta nel mirino di Alaia, l’assessore regionale Nicola Caputo, che ad oggi si è distinto per manifestata incompetenza e incapacità nell’affrontare la problematica degli Otd che si trascina da oltre un decennio. Alaia,inoltre, rivolge una stoccata anche ai sindacati ( CGIL, CISL, UIL ) che ormai fanno da sfondo o se volete da comparsa nei book fotografici con l’assessore Caputo proiettato ad una candidatura alle europee del 2024 per completare il suo curriculum pieno di incarichi al punto tale che sorge un dubbio: ma questo signore ha mai fatto una vera giornata lavorativa per dare dignità alla sua persona. Del resto ne è testimonianza l’ ultimo incontro in sede regionale con l’assessore Caputo che continua con false promesse ad alimentare le speranze di tanti lavoratori che tra mille difficoltà, a testa alta, continuano con spirito di abnegazione a portare avanti i lavori nonostante il caldo torrido.