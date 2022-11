COMIZIANO. Ecco la “Marcia silenziosa” per le donne vittime della violenza.

In occasione della Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne, il Comune di Comiziano ha organizzato il 25 novembre 2022 una marcia che raggiungerà “LE PANCHINE ROSSE” simbolo di solidarietà verso tutte le donne vittime di violenza. Il Sindaco, i ragazzi del Servizio Civile, in collaborazione con le Associazioni “Cumignano”, Gli Amici del Rione e la Pro Loco, invitano tutta la cittadinanza alle ore 09.30 in Via R. Napolitano n.13 nei pressi della panchina rossa di Gallo per rivolgere una preghiera a tutte le donne vittime di violenza, a seguire alle ore 10.30 a Comiziano partirà la marcia silenziosa da Piazza Vittorino Alfieri arrivando in Piazza S. Severino per proseguire con la giornata commemorativa.

Interverranno: il sindaco di Comiziano Ing. Severino Nappi;

Don Giovanni Kumar, parroco di Comiziano;

Dottoressa Maria Rosaria Alfieri – Criminologa;

Ispettore Agnese Russo – Polizia di Stato

avv. Attilio Panagrosso – Penalista