Esplosione in fabbrica di vernici: giovane operaio gravemente ustionato, trasferito d’urgenza in elisoccorso

Cicerale (Salerno), 8 agosto 2025 — Un grave incidente sul lavoro ha scosso la zona industriale di Cicerale, dove nella tarda mattinata di oggi un’esplosione all’interno di una fabbrica di vernici ha causato gravi ustioni a un giovane operaio.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente si è verificato intorno alle 13 in un’area di lavorazione dove erano stoccate sostanze altamente infiammabili e tossiche. Un improvviso scoppio ha investito in pieno l’operaio, lasciandolo con ustioni estese su gran parte del corpo. Le cause dell’esplosione non sono ancora chiare, ma fonti vicine all’inchiesta parlano di una possibile reazione chimica.

I primi soccorsi sono arrivati in pochi minuti: l’intervento dei sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, con l’appoggio dell’automedica di Omignano, è stato tempestivo. Data la gravità delle condizioni del lavoratore, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito il ferito in un centro specializzato per grandi ustioni.

Fonti sanitarie confermano che l’operaio era cosciente all’arrivo dei soccorsi, ma riportava ustioni classificate in codice rosso. La prognosi resta riservata. Nessun altro dipendente risulta coinvolto, ma l’intero stabilimento è stato evacuato per precauzione.

Le forze dell’ordine hanno isolato l’area e avviato un’indagine per accertare le responsabilità e verificare il rispetto delle normative di sicurezza. I tecnici dell’ARPAC e i vigili del fuoco stanno inoltre valutando la presenza di eventuali rischi ambientali legati all’uso di materiali chimici.

L’incidente riaccende l’attenzione sulle condizioni di sicurezza nelle industrie del territorio, in particolare in settori ad alto rischio chimico, dove ogni errore o negligenza può avere conseguenze drammatiche.