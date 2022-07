Clementino a Visciano, questa sera in piazza Lancellotti

Clementino a Visciano in piazza Lancellotti questa stasera alle ore 22 in occasione della Festa in onore della Madonna del Carpinello. Il rapper cimitilese ma residente a Camposano torna sul paese collinare a distanza di un anno grazie al Comitato Festa presieduto da Raffaele Mascolo. Ultimamente grazie a “The Voice” il rapper è diventato un punto di riferimento della Italia nazionale popolare. Ospite di Marzullo a ‘Sottovoce’ si è raccontato al pubblico televisivo di Rai 1 un modo semplice parlando con orgoglio dei suoi genitori, in particolare della mamma sempre presenti nella buona e cattiva sorte. Non ha mai rinnegato che anche lui è stato un ribelle è che il rapper lo ha fatto crescere smentendo che il suo sia cattiveria anzi. Con Antonella Clerici conduttrice di The Voice senza dubbio ha raggiunto il traguardo degli ascolti insieme alla Orietta Berti, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Anche loro negli anni passati ospiti a luglio di piazza Lancellotti.