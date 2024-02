NOLANO. Ciro De Cicco: Il Pizzaiolo sognatore che ha conquistato l’Europa con la sua arte unica. Tra le sue creazioni emerge la “Pizza Eva”

Ciro De Cicco, il giovane pizzaiolo di 37 anni originario di Tufino fa parlare di sé con la sua straordinaria arte culinaria. Lasciando il suo paese natale alcuni anni fa trasferendosi a Londra, ha perseguito il suo sogno di diventare un pizzaiolo di fama mondiale. Il mestiere di pizzaiolo, custode di una sapienza antica e di una tradizione radicata nella cultura italiana, è molto amato tra i giovani aspiranti cuochi. La creazione di una buona pizza richiede abilità artigianali e una profonda comprensione degli ingredienti di base: farina, acqua, sale e lievito. Ciro ha dimostrato di possedere queste abilità, trasformando semplici ingredienti in opere d’arte culinarie.

Oltre alle sue creazioni uniche e innovative, emerge una pizza particolare, denominata con affetto “Pizza Eva”.

Il nome stesso evoca suggestioni e simbolismi, richiamando il mito biblico di Eva e la mela come frutto proibito. Ciro ha voluto connotare questa pizza con un significato profondo, trasformando gli ingredienti in un racconto simbolico della vita e della sua personale visione della società. La sua ultima creazione, che lui ha chiamato Pizza Eva è un esempio straordinario di creatività e innovazione. La mela sulla pizza rappresenta la sua personale interpretazione della scalata sociale, ispirata a episodi come la celebre mano di Maradona, simbolo di sfida alle proibizioni. Ciro ha anche citato eventi recenti, come l’uso del napoletano da parte di Geolier a Sanremo 2024 e la toccante performance di Paolo Sorrentino con “È STATA LA MANO DI DIO”.

Gli Ingredienti della “Pizza Eva”:

Base:

Fiore di latte

Cipolla dorata

Fettine di mela

Broccoli cotti (tutto in cottura)

Topping:

Chips di mela disidratata

Foglia di cavolo nero o cavolo glassata al burro

Crema di broccoli

Il Significato dietro la “Pizza Eva”:

La Mela come Simbolo di Proibizione: Le fettine di mela sulla pizza rappresentano il frutto proibito, un simbolo di sfida alle restrizioni imposte dalla società. La Mano di Maradona e la Scalata Sociale: Ciro si ispira alla celebre “mano di Maradona” come metafora della lotta contro le barriere sociali e la voglia di scalare le difficoltà. Il Napoletano a Sanremo e l’Identità Culturale: L’uso del napoletano da parte di Geolier a Sanremo 2024 e la citazione di Paolo Sorrentino evidenziano l’importanza dell’identità culturale e linguistica. La Pizza come Opera d’Arte e Racconto: La creazione di Ciro va oltre la semplice pizza, trasformandosi in un’opera d’arte culinaria che racconta storie e emozioni.

La Pizza Eva di Ciro De Cicco rappresenta un connubio tra tradizione e innovazione, un’interpretazione personale di temi universali condita con la sua maestria pizzaiola. Una pizza che va al di là del palato, offrendo un’esperienza culinaria ricca di significato e passione. La “pizza Eva” è stata presentata all’evento tenutosi a Bruxelles (Belgio) intitolato “I LOVE ITALIAN FOOD” dove era presente l’associazione italiana cuochi con il presidente Pino Nacci e con il supporto di Pietro Cutraro testimonial dell’evento insieme a Davide Civitiello.