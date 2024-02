Operazione di Recupero della Roulotte abbandonata a confine tra Avella e Baiano: Intervento decisivo della Polizia Municipale di Baiano

Lunedì 11 febbraio, grazie all’impegno della Polizia Municipale di Baiano, sotto la guida del Capitano Francesco Tavasso, sarà finalmente recuperata e smaltita la roulotte abbandonata in una strada interpoderale a confine tra Avella e Baiano. Un intervento reso possibile grazie alla determinazione dell’amministrazione Montanaro che si è fatto carico delle spese di recupero e smaltimento.

L’iniziativa è stata necessaria a seguito di oltre un mese di totale inerzia, durante il quale nessuno ha provveduto a rimuovere la struttura mobile che ostruiva una strada interpoderale.

Le conseguenze di questo atto di inciviltà sono tangibili: alcuni proprietari terrieri, una quindicina, non hanno potuto accedere ai loro fondi a causa dell’ostacolo creato dalla roulotte abbandonata. Una situazione che non solo genera disagi pratici ma rappresenta anche un segno di disprezzo per l’ambiente e la comunità locale.