MONTEFORTE. Ambiente e servizi territoriali: Santulli presenta il piano per il ripristino delle telecamere ecologiche e dei punti di conferimento

Il candidato Martino Santulli illustra un intervento strutturale volto a migliorare la gestione dei rifiuti e a rafforzare i servizi nei territori più isolati del paese. Il progetto prevede il ripristino delle telecamere ecologiche e del punto dedicato allo sversamento del materiale organico e degli ingombranti, con l’obiettivo di ripristinare funzionalità, ordine e decoro in tutto il territorio comunale.

Santulli sottolinea che una gestione corretta del ciclo dei rifiuti può portare benefici tangibili alla popolazione:

«Quando la raccolta differenziata viene fatta in modo accurato – spiega – diminuisce sensibilmente la quantità di rifiuto secco, che rappresenta la voce più costosa dell’intero ciclo. È vero che il risparmio ottenibile da questo miglioramento è limitato, ma i vantaggi diventano molto più significativi se si affianca una nuova gestione del servizio, non più affidata al ciclo provinciale, bensì a una gara territoriale con ditte in grado di offrire un servizio efficiente a costi inferiori.»

Secondo Santulli, un modello di gestione più moderno, più vicino al territorio e orientato alla sostenibilità contribuirà non solo a migliorare la qualità dei servizi, ma anche a generare un concreto abbassamento della TARI, con un impatto positivo per tutte le famiglie.

Il piano si inserisce in una visione complessiva di tutela dell’ambiente e valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di costruire una comunità più pulita, più ordinata e più conveniente dal punto di vista economico. (Comunicato Stampa)