CIMITILE. Forti legami tra Associazioni: La visita del Presidente delle Fiamme Argento di Paola alla Sezione Carabinieri di Cimitile

Nella mattinata del 10 novembre 2023, la Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Cimitile (NA) ha vissuto un momento speciale con la visita del Presidente delle Fiamme Argento di Paola (CS), il Dott. Elio Rocca, insieme ai suoi soci. Questo incontro ha consolidato ulteriormente i legami di rispetto e amicizia tra le due associazioni, legami che hanno radici profonde nel gemellaggio siglato alcuni anni fa proprio nella Sezione ANC di Cimitile.

Il Presidente S.Ten. Domenico Cav. Donato ha accolto calorosamente il Presidente Rocca e i membri delle Fiamme Argento, creando un’atmosfera di condivisione e collaborazione. Questo incontro non è solo un’occasione per rafforzare i legami tra le associazioni, ma anche per celebrare l’amicizia che si è sviluppata nel corso degli anni.

Il gemellaggio tra le due associazioni ha contribuito a promuovere lo spirito di solidarietà e il senso di comunità, sottolineando l’importanza delle tradizioni e dei valori condivisi. Questi momenti di incontro diventano un’opportunità per scambiare esperienze, conoscenze e per creare un ponte che supera le differenze geografiche, unendo le comunità di Cimitile e Paola.

La Sezione ANC di Cimitile è grata per la visita e si impegna a mantenere viva questa preziosa connessione. Questi legami non solo rafforzano il tessuto sociale delle due comunità, ma sottolineano anche l’importanza di collaborare per il bene comune.