CIMITILE. Essere Donna Oggi: Sfide, Progressi e Prospettive

Cimitile,

Domenica 10 Marzo 2024, nella splendida cornice della Sala Consiliare del Comune di Cimitile, attigua al complesso delle Basiliche, si è tenuto il convegno “Essere donna oggi”, promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cimitile. Tra i relatori, l’Avv. Anna Mercogliano, Assessore alle Pari Opportunità che si è soffermata sui diritti delle donne in una società complessa che, per crescere in maniera omogenea, ha bisogno della sensibilità che solo le donne sanno mostrare nella quotidianità; la Dirigente Scolastica del Liceo “E. Medi di Cicciano” che ha evidenziato il ruolo della donna nella gestione della Scuola, un ruolo non solo manageriale, ma soprattutto pedagogico; l’Avv. Nunzia Pignatelli, Assessore ai Lavori pubblici del Comune delle Basiliche che ha evidenziato i progressi legislativi che sono stati fatti in Italia negli ultimi anni per tutelare la donna; l’agente di Polizia Municipale, Dott.ssa Francesca Campetiello che si è soffermata sul fatto che, da donna-vigile, si è inserita al meglio nel contesto cimilitese; l’Ingegnere e delegata Sindacale, Alessia Coccia che nello specifico, in relazione alla sua attività, ha evidenziato come nell’ambito delle aziende c’è una disparità non solo di trattamento economico, ma anche di ruoli dirigenziali tra uomini e donne; l’Avv. Antonio Soviero,

Presidente dell’Associazione “Ipazia” che non solo ha raccontato la storia di Ipazia, matematica e astronoma del mondo greco, martire del pensiero ed emblema di libertà, ma si è soffermato sulle violenze e sui soprusi che le donne subiscono ancora oggi; la Campionessa di Pankration, la giovane Di Lauro Cecilia che ha rivendicato la libertà delle donne a praticare qualsivoglia sport, senza pregiudizio e stereotipi di genere; il presidente del Consiglio Comunale di Cimitile, Dott.ssa Lucia Ferrandino che ha evidenziato la difficoltà di essere donna e madre in una società che non fa nulla per consentire alle donne di realizzarsi anche in ambito lavorativo. Ha chiuso il Convegno il Sindaco di Cimitile, Avv. Filomena Balletta che, nel ringraziare i relatori per la specificità degli interventi, l’Assessore Anna Mercogliano, per aver dato vita ad un evento unico che ha inteso celebrare il valore delle donne, ha richiamato il dettato Costituzionale che nell’art.3, nello specifico, tutela le pari opportunità e il ruolo della donna che deve rappresentare un sinolo indissolubile di vita familiare e lavorativa e questa sua specificità, va salvaguardata e supportata da opportune politiche sociali e culturali.

La serata è stata allietata dall’attore Gennaro Caliendo, che ha recitato passi di Totò,

Bukowski e recitato poesie in maniera appassionata e coinvolgente e dalla Soprano Stefania D’Avanzo che con maestria e leggerezza ha eseguito brani del repertorio napoletano e internazionale. Al Convegno è intervenuto un folto pubblico che ha partecipato con vivo interesse ad un Convegno che vede ancora una volta il Comune di Cimitile farsi promotore di importanti iniziative in ambito socio-culturale.

Domenico Della Pietra