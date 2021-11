Cimitile. Esondazione alveo, Sommese: Intervento di “somma urgenza” non appena cessa la pioggia”. Video

A Cimitile i cittadini del rione Gescal stanno vivendo un incubo senza fine e la pioggia incessante di questi giorni li ha letteralmente messi in ginocchio.

Tantissimi i danni alle auto e alle cose. Persone accompagnate dai vigili del fuoco col gommone per poter raggiungere le proprie abitazioni.

Il Presidente della Prima Commissione il consigliere Giuseppe Sommese è così intervenuto sulla questione:

“Ho visto delle scene inaccettabili che mai avrei creduto potessero accadere. Abbiamo concordato con l’assessore all’Ambiente Bonavitacola un intervento di somma urgenza, l’unico ostacolo sono le previsione meteorologiche. l’intervento sarà previsto appena le condizioni del tempo lo permetteranno. Non si può più aspettare l’arrivo dell’intervento già programmato. Purtroppo però c’è bisogno di una tregua dalla pioggia, almeno per qualche giorno per lavorare su quel tratto e sicuramente ciò comporterà ancora disagi per i cittadini già al limite della sopportazione. Sono vicino ad ognuno di loro e il mio impegno, oltre a risolvere a giorni la criticità, è quello di far in modo che non si possa più ripetere. Non è degno di un paese civile dover temere per la propria sicurezza a causa di un po’ di pioggia”

