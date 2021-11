Cimitile. Denunciato il sindaco per reati ambientali: Discarica abusiva. Sequestrata l’area nel rione I.A.C.P.

di Felice Sorrentino

Sequestrata l’intera area di tremila metri quadrati nella zona dei campetti comunali al rione I.A.C.P. di Cimitile.

Il sequestro è avvenuto tre giorni fa da parte della Polizia Metropolitana-distretto di Nola, dopo le denunce arrivate dagli abitanti della zona coinvolti in una nuova esondazione dell’alveo.

Durante l’operazione sono stati rinvenuti rifiuti per oltre 30 mc tra i quali anche alcuni pericolosi come pezzi di amianto.

La Polizia Giudiziaria, guidata dal tenente Andrea Valente e coordinata dal dirigente dott.ssa Lucia Rea, dopo aver accertato che l’area dove si trovava la discarica abusiva fosse di proprietà del comune di Cimitile e che l’intera zona versa in condizioni di abbandono da tempo, ha denunciato il sindaco per reati ambientali in qualità di rappresentante legale del Comune e lo ha quindi deferito all’A.G. per violazione dei reati ambientali previsti dall’art. 256 del Testo Unico Ambientale.

adsense – Responsive – Post Articolo