Festa del Sì, domani 8 dicembre a Mugnano del Cardinale: l’Azione Cattolica celebra la consegna delle tessere

L’Azione Cattolica della parrocchia Maria SS.ma del Carmine e San Liberatore di Mugnano del Cardinale si prepara a vivere uno dei momenti più significativi dell’anno associativo: la Festa del Sì, in programma l’8 dicembre 2025 alle ore 11:00.
Durante la celebrazione eucaristica verranno consegnate le nuove tessere ai soci, rinnovando l’impegno di fede e servizio all’interno della comunità parrocchiale. Un appuntamento che unisce spiritualità, partecipazione e condivisione, nel giorno dedicato all’Immacolata Concezione.