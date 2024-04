CASAMARCIANO. Promuovere la Cura dell’Ambiente: Il Progetto Scuola e Volontariato con CSV Napoli

Nell’ambito del Progetto Scuola e Volontariato, promosso dal CSV Napoli in collaborazione con diverse organizzazioni locali, si è svolta oggi, 3 aprile 2024, un’altra significativa giornata di sensibilizzazione alla cura dell’ambiente. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione attiva di giovani studenti, si inserisce in un più ampio contesto di impegno sociale e civico, con l’obiettivo di promuovere il rispetto e la valorizzazione del territorio in cui viviamo.Dopo i successi delle giornate del 21 e 22 marzo, durante le quali i giovani hanno lavorato alla risistemazione dell’area verde circostante la scuola dell’infanzia di Casamarciano, oggi è stata la volta degli studenti dell’I.C. San Gennarello di Ottaviano. Il loro compito è stato quello di riqualificare le sedute in cemento presenti nell’area scolastica, un intervento che ha reso gli spazi più accoglienti e vivibili per tutti gli studenti e il personale della scuola.Le sedute, prima ripulite accuratamente, sono state poi riverniciate da ciascun gruppo di studenti secondo una tematica specifica, in modo da trasmettere messaggi positivi e di sensibilizzazione sociale. I colori scelti per le diverse sedute riflettono importanti valori e temi, come l’Europa e la pace, l’uguaglianza, la lotta alla criminalità e alla violenza sulle donne.Questo tipo di iniziative non solo contribuisce alla riqualificazione estetica degli spazi urbani, ma soprattutto sensibilizza i giovani sulla importanza di prendersi cura dell’ambiente che li circonda. Promuovere il rispetto e la valorizzazione del territorio fin dalla giovane età è fondamentale per coltivare una cultura della sostenibilità e della responsabilità sociale.Il Progetto Scuola e Volontariato continuerà con altre attività coinvolgenti e significative, culminando in un evento finale che vedrà la partecipazione di tutte le scuole che hanno preso parte all’iniziativa. Questo momento di condivisione e riflessione consentirà di celebrare i risultati ottenuti e di pianificare future azioni per la cura e la valorizzazione del nostro territorio.Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul Progetto Scuola e Volontariato e sulle sue iniziative.