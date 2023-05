Carabinieri di Avellino – In possesso di cocaina e crack tentano la fuga in autostrada: arrestati dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un uomo e una donna per “Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.

È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri ad Avellino. Durante un servizio di controllo del territorio, la pattuglia della Sezione Radiomobile ha intimato l’“Alt” al conducente di un SUV preso a noleggio, in transito sulla Strada Statale 7 Bis – Variante Est.

Per tutta risposta, l’automobilista si è dato a una spericolata fuga, creando così una situazione di pericolo anche per gli altri utenti della strada, allertati dai lampeggianti e dalla sirena della “Gazzella”.

Imboccata a forte velocità l’autostrada in direzione Benevento, dopo pochi chilometri i Carabinieri hanno bloccato, in un contesto di piena sicurezza, il veicolo sospetto con a bordo la coppia (lui 36enne di Montoro, lei 35enne di Baronissi).

All’esito di perquisizione gli stessi sono stati trovati in possesso di circa 15 grammi di cocaina e 5 grammi di crack nonché 720 Euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino i predetti, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa di comparire nella mattina odierna dinnanzi al Giudice per il rito direttissimo.