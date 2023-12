CAMPOSANO. Il gruppo Azione e il manifesto e il manifesto negato. La nota.

Il gruppo Camposano in Azione esprime il proprio rammarico per la negata possibilità di affiggere un proprio manifesto di auguri alla cittadinanza in occasione delle festività natalizie, con cui si volevaanche spiegare il perché dell’impegno politico dei componenti; infatti nessuna risposta si riceveva alla relativa richiesta inoltrata all’Ufficio Tributi competente in materia. Si resta allibiti di fronte a cotanto sfregio ai diritti costituzionali, alle libertà di espressione e di parola che con questo silenzio vengono calpestate, instaurando di fatto un regime illiberale e di censura.

Una fitta nebbia composta da dispendiose luci, fastidiosi suoni, finti premi, penose autocelebrazioni, ingenua acclamazione forestiera, nasconde il fallimento di una gestione pubblica approssimativa e autoritaria, e opprime la parte viva e pulsante del paese che, come il fuoco sotto la cenere, attende nuove stagioni di libertà.

Pubblichiamo il nostro manifesto augurando a tutti un meraviglioso 2024!

IL PERCHE’ DEL NOSTRO IMPEGNO

Con affetto rivolgiamo a Voi Camposanesi gli auguri di un sereno Natale e di uno splendido 2024!

In un’epoca di campagna elettorale e di scontro permanenti, in cui i cittadini sembrano diventati spettatori di un teatrino o di un ring di pugilato, abbiamo ritenuto necessario ricostruire uno spazio di riflessione seria, in cui ognuno dei componenti di Camposano in Azione porta la propria esperienza professionale ed umana, avvalendoci anche del supporto di esperti e professionisti, per trattare al meglio le varie tematiche affrontate. Siamo convinti infatti che soltanto elevando il livello del dibattito, attraverso competenze e rappresentanza, potremo rifondare il nostro paese e superare una politica fatta di chiacchiere, slogan e offese.

E lo riteniamo possibile grazie al partito Azione, un partito che promuove i principii che ne hanno ispirato la fondazione, quei principii liberali, popolari, riformisti, europeisti alla base del suo moderatismo e pragmatismo, emblemi di una forza politica che si ispira ai valori repubblicani sanciti dalla nostra Costituzione. E Camposano in Azione si impegna a diffondere questi stessi principii a livello locale, nel nostro paese, avendoli come guida nelle scelte e nelle decisioni, sempre lavorando con proposte e idee rivolte alla soluzione dei problemi, per migliorare la vita della nostra comunità.

Tre sono i pilastri della nostra visione di paese: NUOVE GENERAZIONI – AMBIENTE urbano e naturale – ambito SOCIO-CULTURALE. Una visione frutto di idee condivise e ragionate, che vuole essere credibile e realizzabile per puntare al Bene Comune, raggiungibile però solo se ci sarà la maggiore partecipazione possibile di uomini e donne di buona volontà di Camposano, mettendo al centro la persona umana in un clima di libertà e solidarietà, con l’attenzione rivolta all’equità e alla giustizia sociale.

Sui questi tre binari si svolge il nostro lavoro che ha generato proposte e sollecitazioni per chi amministra, con una parte di esse accolte e realizzate e con un’altra parte che resterà patrimonio culturale e programmatico del gruppo in vista del futuro. La nostra iniziativa non è mai destinata alla critica a priori contro qualcuno o qualcosa, ma è sempre dotata di una soluzione concreta e alternativa al problema in questione. Come quando nella vicenda della chiusura della scuola Virgilio per la fuga di gas non ci siamo ridotti ad accusare chi amministra di non aver pagato le bollette del gas; abbiamo fortemente sottolineato che il controllo all’impianto andava fatto a settembre e non, sbagliando, a due giorni dalla sua accensione, ma da subito abbiamo proposto di spostare le classi degli alunni in altri locali per non far perdere loro neanche un’ora di lezione. Badando più alla concretezza che alla polemica intempestiva, convinti che nelle emergenze vada prima risolto il problema e poi vadano fatte le dovute verifiche sulle responsabilità politico-amministrative.

Infatti la politica sana è quella che considera un successo l’accoglimento delle proprie proposte che si dimostrano poi utili alla collettività. E noi di successi del genere ne abbiamo raggiunti tanti quest’anno: abbiamo ottenuto il ripristino del servizio Scuolabus, fermo da quattro anni; l’inizio della Mensa Scolasticail 04 ottobre, e non il 14 novembre come l’anno scorso; l’innalzamento della soglia Isee per la gratuità di questi due servizi in questo periodo di rincari generali; l’istituzione della Sorveglianza Scolastica fuori scuola attraverso la Protezione civile; l’affidamento ad una ditta esterna per la manutenzione del verde pubblico, mancando personale comunale; il rifacimento dell’asfalto delle principali strade del paese, ottenendolo per il momento solo in via Capua; e tanto altro.

Continueremo con garbo, aperti al dialogo, ma soprattutto con determinazione a ribadire quello che secondo noi c’è da fare ancora: istituire l’Asilo Nido comunale; riqualificare il Centro Storico, con incentivi ai commercianti, sgravi per le nuove aperture di negozi e spinta per il riuso di appartamenti inabitati; la pulizia delle caditoie che non assorbono più l’acqua piovana; promuovere un Patto Educativo di Comunità, per coinvolgere istituzioni civili, religiose, associazioni e scuola affinché i nostri ragazzi abbiano sempre più opportunità di crescita culturale, artistica ed umana, attirando iscrizioni alla nostra scuola sempre più in declino; contrastare l’isolamento delle periferie, come il Rione IACP, inserendole a pieno titolo nella vita del paese; curare la sicurezza stradale, con rallentatori di velocità nelle strade a scorrimento veloce, ampliando i ponti di San Donato e di Faibano, e installando il semaforo all’incrocio tra via Diaz e via Trivice d’Ossa; riattivare le tante strutture pubblicheabbandonate, come la scuola elementare E. De Amicis, il campo da calcio, e capire il destino del Centro Polifunzionale a via San Donato; riasfaltare le strade rappezzate a causa di lavori pregressi e dunque insicure per biciclette, pedoni e motocicli; ridare slancio alla macchina comunale con assunzioni di dipendenti, dando così servizi certi al cittadino.

Con l’obiettivo di incidere sempre di più ci apprestiamo ad affrontare il prossimo anno, in cui ci saranno le elezioni Europee, un appuntamento fondamentale e troppo sottovalutato. L’impegno di Camposano in Azione sarà rivolto a sensibilizzare sull’importanza di recarsi alle urne, e soprattutto a spiegare le ragioni per cui sostenere un partito liberale in un continente sempre più minacciato da nuovi autoritarismi, nazionalismi e sovranismi, esterni e interni. La pace, le libertà, i diritti, le tuteleche noi occidentali riteniamo scontati vengono messi in discussione da chi vuole distruggere una Unione Europea che, se forte, potrà continuare a garantirci una vita in cui ognuno può realizzare i propri sogni, può aspirare ad un miglioramento delle proprie condizioni di partenza, può godere dell’uguaglianza di opportunità, può liberamente viaggiare ed essere accolto in ogni Stato UE, e che invece la nuova estrema destra vuole rovinare, creando un ambiente in cui i ricchi siano sempre più ricchi ed i poveri sempre più poveri, annullando diritti civili e sociali che sono alla base di una sperata convivenza pacifica e armoniosa, nel rispetto di ogni persona umana con la propria unicità e libertà.

Buone Feste

Il gruppo Camposano in Azione