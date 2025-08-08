Taurano, nuovi orari di apertura per il cimitero comunale a partire dall’11 agosto

TAURANO – Con apposito avviso firmato dal sindaco Michele Buonfiglio e protocollato in data 8 agosto 2025 (Prot. n. 2320), il Comune di Taurano ha comunicato alla cittadinanza una rimodulazione degli orari di apertura al pubblico del cimitero comunale.
A partire da lunedì 11 agosto 2025 e fino a nuova disposizione, il camposanto osserverà i seguenti orari settimanali:
• Martedì: dalle ore 08:00 alle 12:00
• Giovedì: dalle ore 17:00 alle 20:00
• Sabato: dalle ore 17:00 alle 20:00
• Domenica: dalle ore 08:00 alle 20:00
Il provvedimento, valido su tutto il territorio comunale, si inserisce nell’ottica di una migliore organizzazione del servizio e di una più efficace gestione degli accessi, soprattutto durante i mesi estivi, tenendo conto delle esigenze della cittadinanza e delle condizioni climatiche.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni, è possibile rivolgersi agli uffici comunali contattando il numero 081/17881302 oppure scrivendo all’indirizzo email [email protected].