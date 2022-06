Campionato italiano Rally: Irpinia protagonista del 9° Rally Terre di Argil con Laudati e Ascione

Primo posto al Rally Terra di Argil e vetta della classifica nel Campionato Coppa Rally.

Importante affermazione per il collaudato equipaggio irpino, composto da Massimiliano Laudati e Giovanni Ascione della scuderia Power Car Competition di Avellino.

Nella competizione svolta a Pofi, in provincia di Frosinone, con la loro Renault Twingo hanno conquistato, in una gara molto impegnativa ed esaltante, il gradino più alto del podio della propria classe, balzando così in testa alla classifica del campionato di Coppa Rally, per la settima zona.

Un rally molto duro, a causa del caldo afoso, e spettacolare, che ha risservato diverse emozioni agli appassionati. Portando a termine 7 gare su 9, a causa di un’interruzione delle prove determinata da gravi incidenti, fortunatamente senza feriti, è arrivato un risultato fortemente voluto, per il quale si è lavorato, insiema all’intero team.

Il prossimo impegno di campionato per l’equipaggio Laudati-Ascione è previsto per il 9 e 10 luglio, in Tearra di lavoro, con il 9° Rally del Matese.

adsense – Responsive – Post Articolo