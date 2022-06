Nola, l’imprenditrice nolana Maria Grazia Galeotafiore tra i partner della Fondazione Festa dei Gigli per la serata musicale con Valentina Stella ed Eddy Napoli

L’impresa che sostiene gli enti per la promozione del circuito turistico dell’hinterland: è il caso dell’imprenditrice nolana Maria Grazia Galeotafiore tra i partner della Fondazione Festa dei Gigli per l’organizzazione della serata musicale che ieri sera ha visto sul palco di piazza Duomo gli artisti partenopei Valentina Stella ed Eddy Napoli.

Una serata all’insegna dell’amarcord musicale con l’esibizione anche dei cantanti della kermesse dedicata a San Paolino e con testimonianze dei protagonisti, maestri di festa in carica due corporazioni.

“Quando si parla di territorio e di territorialità Conad è sempre presente – spiega Maria Grazia Galeotafiore – felici di aver sostenuto una bella iniziativa per la città di Nola che segna l’inizio della ripresa anche della Festa dei Gigli, vetrina importantissima riconosciuta patrimonio Unesco. È la sinergia – aggiunge – la chiave vincente per la riuscita degli eventi”.

Solo pochi giorni fa l’imprenditrice nolana è stata insignita a Napoli del riconoscimento “Fatto a Napoli”, promosso dalla Camera di Commercio.

Maria Grazia Galeotafiore ha infatti rappresentato, con il Conad Superstore di Nola, una delle 1500 aziende della provincia individuate e scelte dall’ente presieduto da Ciro Fiola per l’impegno e la determinazione nel portare avanti le attività in un momento particolare per il commercio.

“Un riconoscimento che mi inorgoglisce – commenta – e che è il frutto di un grande lavoro di squadra. Il successo non è mai del singolo ma sempre di un intero gruppo che, anche nei momenti di difficoltà, non si risparmia portando avanti l’idea progettuale con entusiasmo e voglia di crescita”.

adsense – Responsive – Post Articolo