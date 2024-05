100 DI QUESTI GIORNI. Mantova/Avella, Prima Comunione per la piccola Martina Maietta

Ha ricevuto oggi la sua Prima Comunione a Mantova la piccola Martina Maietta per la gioia del papà Umberto e mamma Veronica originari di Avella. Gli auguri speciali giungono dagli zii Felice e Fiorentina: “In occasione della tua prima comunione, voglio farti pervenire i miei più sinceri auguri. Che questo momento speciale sia per te un’occasione di crescita spirituale e di riflessione profonda sulla tua fede. Che il tuo cammino sia illuminato dalla luce della conoscenza e dell’amore divino, e che tu possa sempre trovare conforto e guida nelle tue preghiere. Che questo giorno sia solo l’inizio di una vita vissuta con la consapevolezza dei valori cristiani e della compassione verso gli altri. Possa la tua comunione con Cristo riempire il tuo cuore di pace e di gioia, e possa tu trovare sempre nella comunione eucaristica la forza per affrontare le sfide della vita”.