Campania, Manfredi eletto presidente del Consiglio regionale: 41 voti e sostegno trasversale

NAPOLI – Si è aperta ufficialmente la nuova legislatura del Consiglio regionale della Campania con la prima seduta dell’assemblea. Un avvio istituzionale che ha portato all’elezione del nuovo presidente del Consiglio regionale: Massimiliano Manfredi, che ha ottenuto 41 voti, raccogliendo un consenso ampio e trasversale, arrivato anche dai banchi del centrodestra.

L’elezione di Manfredi rappresenta uno dei primi passaggi chiave della nuova consiliatura, sebbene la Giunta regionale non sia stata ancora ufficializzata. Una fase, dunque, di assestamento politico e istituzionale, in attesa che il presidente della Regione completi il quadro degli incarichi di governo.

Il voto che ha portato Manfredi alla guida dell’assemblea regionale è stato letto come un segnale di dialogo tra le forze politiche, almeno sul piano istituzionale, con una convergenza che va oltre gli schieramenti tradizionali. Un elemento che potrebbe favorire un clima di maggiore collaborazione nei lavori del Consiglio, chiamato ad affrontare dossier complessi e strategici per il territorio campano.

Nel corso della seduta si è proceduto anche agli adempimenti formali previsti dal regolamento, mentre l’attenzione resta ora concentrata sulla formazione della Giunta e sulla definizione delle deleghe assessorili, passaggio decisivo per l’avvio concreto dell’azione amministrativa.

Con l’elezione del presidente del Consiglio regionale, la Campania muove dunque i primi passi della nuova legislatura, in un contesto politico che guarda alla stabilità e al confronto istituzionale come elementi centrali della fase iniziale.