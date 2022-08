CAMERA E SENATO, MARTEDI MATTINA SI PRESENTANO I CANDIDATI IRPINI DI ITALEXIT

Martedì 30 agosto alle 11.00, presso il Circolo della Stampa di Avellino si terrà la presentazione dei candidati al Parlamento per la Camera dei deputati: Rosario Rocco del Priore, capolista AV-SA al proporzionale e al collegio di AV per il maggioritario e Cristina Coccia per il proporzionale AV-SA e maggioritario SA.

Candidati al Senato, Teresa Caputo per il collegio maggioritario AV-BN e Angela Nittolo e Luigi Malfetano per il proporzionale Campania 2. Nittolo è anche candidata al Senato nel Collegio uninominale Napoli.

Sarà l’occasione per presentare i 5 candidati irpini e illustrare il programma di Italexit.

L’incontro è aperto alla stampa e al pubblico