CALCIO – US ANGRI. IN DIFESA IL CLASSE 2002 GIUSEPPE DELLE CURTI

Cresce la pattuglia Under. L’Unione Sportiva Angri 1927 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore classe 2002 Giuseppe Delle Curti. L’intesa con il giovane calciatore è stata formalizzata nella sede di via Murelle alla presenza del General Manager Antonio De Luca, del direttore sportivo Antonio Del Sorbo e di Remo Luzi. Scheda Giuseppe Delle Curti è un difensore laterale. Il giocatore classe 2002 agisce prevalentemente sulla fascia destra dove può ricoprire tutti i ruoli, dal terzino all’ala offensiva. Cresciuto nelle giovanili del Benevento, ha fatto registrare 9 presenze in Serie D con la maglia della Puteolana nell’annata 2020-2021. Nella scorsa stagione è stato alle dipendenze di mister Floro Flores giocando in Eccellenza con la Frattese.