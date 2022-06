Calcio, Serie C. Il Palermo piega il Padova e approda in B dopo 3 anni.

di Redazione sportiva

Dopo la vittoria per 0-1 all’ “Euganeo”, il Palermo si ripete con lo stesso risultato al “Barbera” aggiudicandosi la finale playoff contro il Padova e approdando in Serie B dopo 3 anni. La rete che ha deciso il match è stata siglata da Brunori su rigore al 25′ del primo tempo. Una cavalcata incredibile per la squadra di Baldini che, da terza, fa il botto. Il Padova ha terminato la gara in 9 uomini, per il secondo anno di fila esce sconfitta nell’atto finale dei playoff. L’anno scorso si arrese all’Alessandria dopo i calci di rigore. Una bolgia lo stadio palermitano, 40.000 persone in festa per un grande obiettivo centrato.

Foto: pagina Facebook Palermo F.C.

adsense – Responsive – Post Articolo