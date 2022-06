CALCIO Nola. Raffaele Corsale è il nuovo direttore sportivo del Nola

Il Nola 1925 comunica che Raffaele Corsale sarà il nuovo direttore sportivo per la stagione in procinto di iniziare. Il DS Corsale è già al lavoro con la società per allestire una rosa all’altezza degli obiettivi stagionali. Classe 1981, con un passato da calciatore tra Serie D e Lega Pro, il DS Corsale è un profilo giovane con all’attivo una già importante esperienza dirigenziale con il Matese nella passata stagione di D. Un profilo giovane e di qualità che ha convinto patron Nappi e la dirigenza.

“Ringrazio la società che mi ha dato la possibilità di rappresentare il Nola – ha affermato il neo DS – L’emozione è tanta, riparto in una società blasonata. Cercheremo di fare qualcosa di importante puntando anche a valorizzare giovani di Nola. Lavoreremo per fare un campionato all’altezza delle aspettative dei tifosi. Abbiamo le idee chiare, non ci faremo trovare impreparati”.

