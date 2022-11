CALCIO. Nola 1925: Mister Cavallaro parla alla stampa prima della trasferta in Sardegna

“In questa mia prima settimana piena di lavoro ho già visto dei miglioramenti“. Lo ha affermato l’allenatore del Nola 1925, Giovanni Cavallaro, nella conferenza stampa pre COS Sarrabus Ogliastra-Nola. “Non abbiamo disputato una cattiva gara in Sardegna anche se abbiamo perso – ha continuato mister Cavallaro – Non bisogna che ci siano ansie o preoccupazioni per il momento che stiamo vivendo, non ci servono. Il COS è una squadra serie e pericolosa con calciatori che sono un lusso per la categoria. In trasferta andremo in 20 e la società viaggerà con noi perchè è sempre vicina al gruppo – ha concluso – Dovrò lavorare bene con il mio staff e i miei calciatori, che sono di assoluta qualità, per guadagnare quanti più punti fino a dicembre dove poi ci sarà un nuovo campionato per tutti con il mercato invernale. Questa squadra e questa piazza meritano un campionato all’altezza, ovvero un posizionamento da parte sinistra della classifica“.