CALCIO. Il Nola fa 4 su 4: battuto il Pomigliano

Il Nola 1925 continua la sua marcia trionfale. Sul difficile campo del Pomigliano Calcio, i bianconeri, seguiti da 100 tifosi (a causa della limitata capienza del settore ospiti), erano chiamati a confermare il brillante inizio di stagione, caratterizzato da tre vittorie consecutive. Nonostante l’assenza del capitano Biason per squalifica e di Caccavallo, ancora in fase di recupero, mister Farina decide di schierare Pellino tra i pali e affida a Pepe la regia del centrocampo.

Il primo tempo è stato equilibrato, con poche occasioni da gol, a causa di numerosi errori nell’ultimo passaggio. Tuttavia, la situazione cambia nel secondo tempo: il Nola entra in campo con maggiore intensità e al 51′ sblocca il risultato. Dell’Orfanello ruba palla sulla trequarti e si incunea in area; il suo tiro-cross sorprende Bellarosa e si infila in rete.

Al 63′, il Nola raddoppia: Dell’Orfanello, spostato a centrocampo, serve un preciso cross per Pozzebon, che controlla e insacca alle spalle di Bellarosa, ex della partita. Al 69′ i bruniani sfiorano il tris, ma Cozzolino viene fermato dalla difesa avversaria.

A dieci minuti dalla fine, il Pomigliano accorcia le distanze. Un cross raggiunge Siciliano, che viene atterrato in area da Vitolo, secondo l’arbitro. Siciliano trasforma il rigore, battendo Pellino e riaprendo il match. Nei minuti finali, l’incontro diventa molto intenso e Varsi viene espulso per doppia ammonizione nei minuti di recupero. Nonostante la pressione, il Nola gestisce bene il vantaggio e porta a casa i tre punti.

Prima del fischio d’inizio, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del crollo di Saviano. Il Nola ha voluto dedicare la partita anche a loro, indossando una maglietta commemorativa che una delegazione ha deposto sulla bara del piccolo Giuseppe durante i funerali.

I bianconeri torneranno subito al lavoro in vista dell’andata degli ottavi di finale contro l’Afragolese, in programma mercoledì.

Dichiarazioni

“Sensazioni positive, mi sono divertito per un’ora e abbiamo giocato un buon calcio”, ha dichiarato mister Francesco Farina. “C’è stato quel rigore che ha riaperto la gara, anche se per me Vitolo non ha toccato l’avversario. In ogni caso, abbiamo dimostrato di saper soffrire e di portare a casa la vittoria. Non abbiamo subito troppe conclusioni, sono soddisfatto. Ora ci aspetta subito l’Afragolese, una squadra molto attrezzata. Spero di recuperare qualche giocatore. Attendiamo con ansia di tornare a Nola, perché avere i nostri tifosi al fianco sarà fondamentale. Dedichiamo la vittoria al presidente, che ci è stato vicino in questa settimana difficile, e a tutte le vittime che abbiamo pianto all’interno della nostra comunità.”

Ugo Dell’Orfanello, autore di un gol e di un assist, ha aggiunto: “Impressioni molto positive, sono felice sia per il mio gol che per la vittoria della squadra. L’umore è alto e lavoriamo con impegno ogni giorno. Mi sono integrato bene con i nuovi arrivati, che sono ragazzi eccezionali. Non vediamo l’ora di tornare a Nola. Oggi c’erano solo 100 biglietti a disposizione per i nostri tifosi, ma sono sicuro che ne sarebbero arrivati almeno 300 se la vendita fosse stata libera.”

Tabellino

Reti: Dell’Orfanello 51′ (N), Pozzebon 63′ (N), Siciliano rig. 81′ (P).

Pomigliano Calcio:

Bellarosa, Granata, Di Prisco, Dorato (52′ Viglietti), Tommasini, Licciardi (66′ Siciliano), Tassiero (52′ Sirabella), Matute, Diop, Cardone, Moccia (72′ Grande). A disposizione: D’Aquino, Garofalo, Siniscalchi, Nelli, Tagliaferro, Imbimbo.

Allenatore: Felice Rea.

Nola 1925:

Pellino, Dell’Orfanello, Cassandro, Vitolo, Cacciatore, Cozzolino, Melillo (61′ Costanzo), Pepe, Varsi, Filosa, Pozzebon (72′ Giorgio). A disposizione: Angarelli, Caropreso, Pagano, Sorrentino, De Luca, Capuano, Piccolo.

Allenatore: Francesco Farina.

Arbitro: Giorgino di Milano (assistenti: Borriello e Sirico di Torre del Greco).

Note: ammoniti Licciardi e Tommasini (P); Giorgio, Melillo e Cacciatore (N). Espulso Varsi (N) per doppia ammonizione.