CALCIO. Il Nola conferma Giuseppe Staiano

Giuseppe Staiano sarà ancora un calciatore del Nola. Il giovane centrocampista classe 2001 è stato infatti confermato in rosa per la prossima stagione. La firma è arrivata nelle ultime ore alla presenza del presidente Nappi e della dirigenza. Staiano rinforzerà quindi i ranghi di mister Rogazzo, avendo ricevuto ancora una volta il gradimento della società sulla scorta di quanto di buono fatto nel passato campionato. Per Staiano anche una rete col Nola, importantissima, contro il Team Altamura in trasferta. Fu quello un gol fondamentale per il ragazzo ma anche per il Nola che chiuse quella gara sul 2-0, decretando in pratica la salvezza anticipata e la permanenza in D. Oltre alle 17 presenze col Nola, sono da segnalare per il centrocampista di Vico Equense anche le esperienze con Foggia, Follonica Gavorrano, Fermana e Biancavilla.

“Abbiamo fatto bene nella passata stagione, soprattutto nella parte finale – ha affermato Giuseppe Staiano – La società ha già fatto ottime cose ed ora ha un progetto ancora più vincente. I tifosi per noi sono importanti, si è visto l’apporto che ci hanno dato a partire dalla trasferta di Molfetta. Ci hanno dato una spinta fondamentale, sono sicuro lo faranno anche quest’anno. Possiamo toglierci grandi soddisfazioni insieme”.

