M5S, Ciampi: “Disastro Circumvesuviana, finalmente De Gregorio apre alle dimissioni”

Domani question time in aula del consigliere regionale sui disservizi Eav: “Siamo diventati la barzelletta d’Italia”

“Tra aneddoti tragicomici e racconti paradossali, la Circumvesuviana è oramai assurta a barzelletta di Italia. Il principale mezzo di trasporto pubblico in Campania è da anni fonte di ispirazione di pagine social di successo per casi grotteschi che si ripetono con sempre maggiore frequenza, tra ritardi biblici, vagoni in fiamme, soppressioni e stazioni che chiudono i battenti dalla sera alla mattina. E dopo che da anni il rapporto Pendolaria la descrive, dati alla mano, come il peggior servizio di trasporto di tutto il Paese, il principale responsabile, il presidente plenipotenziario di Eav Umberto De Gregorio, ha finalmente accarezzato l’ipotesi di dimissioni, da noi invocata da tempo”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi, firmatario di un question time sul disastro Circumvesuviana che sarà discusso domani in aula.

“Si tratterebbe – prosegue Ciampi – di un atto di onestà intellettuale da parte di un manager pubblico che da sempre ha due piedi in una scarpa, diviso tra la sua principale passione, ovvero tentazione di fare carriera politica, e la sua malaugurata (per i pendolari) gestione di un servizio fondamentale per decine di migliaia di cittadini al giorno. Dalla giunta mi aspetto una risposta esaustiva sulle iniziative da mettere in campo per risollevare la Circumvesuviana dalla sua fine sempre più vicina e ingloriosa, che avrebbe effetti devastanti sul trasporto pubblico regionale. Senza dimenticare – conclude il consigliere regionale – le conseguenze sul turismo, tenuto conto dell’incredibile numero di visitatori che usufruisce della Circum per raggiungere i più bei siti e le più prestigiose località della nostra regione”.

adsense – Responsive – Post Articolo