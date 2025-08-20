Lauro si prepara alla XIX edizione di “Lumina in Castro”: tre notti di storia e spettacolo

Dal 22 al 24 agosto il Castello Lancellotti ospiterà la XIX edizione di Lumina in Castro, la rievocazione storica notturna che anima il borgo di Lauro ogni estate. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Pro Lauro e patrocinato dal Comune, fa parte del cartellone estivo #LauroFestival2025.

Tre giorni di spettacoli, percorsi teatrali itineranti e cortei storici che trasformeranno le strade e i cortili del castello in un palcoscenico a cielo aperto. Venerdì 22 agosto, a partire dalle 18:30, si svolgerà il tradizionale corteo storico per le vie del borgo, mentre nel primo cortile saranno allestiti spettacoli ad ingresso gratuito.

La manifestazione non si limita al teatro: laboratori e giochi in cartone riciclato, a cura di Cartò, intratterranno i più piccoli, mentre il secondo cortile accoglierà le rievocazioni storiche itineranti, con ingresso a 5 euro. La gastronomia sarà curata da Mordicchio on the Road, che proporrà specialità locali agli appassionati di storia e buona cucina.

Gli organizzatori sottolineano che Lumina in Castro non è solo una celebrazione delle tradizioni locali, ma anche un’occasione per valorizzare il patrimonio storico e culturale della comunità. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile consultare il sito www.prolauro.it o contattare l’associazione via email a [email protected].