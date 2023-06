Brusciano. “Sentire l’ingiustizia del mondo sulla propria pelle. Schierarsi dalla parte della verità”. Cerimonia di intitolazione dell’Aula Consiliare a Giancarlo Siani

Si terrà sabato 10 giugno alle ore 11,00, presso il Comune di Brusciano, la cerimonia di intitolazione dell’Aula Consiliare a Giancarlo Siani, il giornalista barbaramente ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985.

Un’iniziativa fortemente voluta dal sindaco Giacomo Romano e pienamente condivisa dal presidente del Consiglio Felicetta Frattini, dall’assessore alla Legalità, Monica Cito, da sempre impegnata sul territorio nel suo ruolo di giornalista del Roma e dall’intera amministrazione e subito accolta dal Sugc e dal Fnsi .

Nel corso della cerimonia nella quale l’onorevole Paolo Siani scoprirà la targa in memoria del fratello Giancarlo, sarà inoltre consegnata al giornalista sotto scorta Mimmo Rubio, una targa di riconoscimento per il forte impegno a difesa della verità, del diritto all’informazione e della libertà di stampa.

“L’impegno, il coraggio la ferma convinzione che la verità vada difesa e gridata sempre e che costituisca l’unica strada per contrastare il malaffare, la camorra, le associazioni mafiose, è l’eredità generosamente lasciata alle nuove generazioni da Giancarlo Siani – le parole del sindaco Romano – Abbiamo il dovere di tenere viva la sua memoria, non come mero ricordo, ma come fiamma viva che ancora è capace di risvegliare le coscienze”

Parteciperanno al convegno e alla cerimonia insieme al

Sindaco, al presidente del consiglio e all’assessore alla legalità, il presidente della commissione Anticamorra e Beni Confiscati, Carmela Rescigno; Don Salvatore Purcaro;

On. Paolo Siani;

Vittorio Di Trapani, presidente FNSI

Claudio Silvestri, Presidente SUGC e segretario aggiunto FNSI

Beppe Giulietti, Portavoce Art 21

Mimmo Rubio, giornalista più volte minacciato e per questo sotto scorta.

Ten. Alessandro Gagliano, Comandante Norm compagnia carabinieri Castello Di Cisterna.

Nell’ambito della cerimonia, l’artista Aleks kishi donerà all’amministrazione comunale, un’opera artistica dedicata alla figura di Giancarlo Siani, che sarà esposta nell’aula consiliare in maniera permanente.