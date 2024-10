Body Language, un’opportunità per i danzatori nel cuore dell’Irpinia

Tutto pronto per la prima edizione del workshop intensivo di danza contemporanea organizzato dal Centro Studi Danza “Olympia” di Mirabella Eclano. Attesi maestri di fama internazionale

Un’opportunità per chi danza di formazione e crescita e, per i migliori elementi, anche di ottenere prestigiosi riconoscimenti ed occasioni lavorative. Il Centro Studi Danza “Olympia” ospiterà il prossimo 1 Novembre presso la sua sede di Mirabella Eclano – nelle sale del prestigioso centro Il Carro Sporting Club – la prima edizione del workshop intensivo di danza contemporanea Body Language, aprendo le porte anche a danzatori provenienti da altre realtà tersicoree.

Davvero di spicco i nomi coinvolti nella giornata: Erminia Sticchi, direttrice della Skaramacay Dance Company; Marco Auggiero, direttore della Mart Dance Company e di importanti kermesse quali l’Arenile Dance Festival; Gianluca Blandi, direttore della Blandi Events, organizzatore del campus internazionale Idec Malta e docente all’Università della Danza di Malta.

«L’obiettivo è promuovere la riflessione tra elementi alla base della danza contemporanea quali la percezione del proprio corpo nello spazio e in relazione ad altri corpi, il concetto di peso, gesto scenico e quello di dinamica esplorati attraverso chiavi di lettura differenti fornite dai diversi maestri professionisti che ospiteremo – sottolinea la direttrice e insegnante di danza contemporanea del Centro Studi Danza “Olympia”, Valeria Lanzara – Per questo, siamo felici di lanciare questa iniziativa dal duplice intento. Da un lato, permettere agli allievi delle scuole di danza di conoscere vari linguaggi di uno stile multiforme e in continua evoluzione, per diventare ballerini consapevoli in grado di esplorare autonomamente l’universo tersicoreo e conoscere le varie ed ampie prospettive presenti nella danza contemporanea; dall’altro, dare modo a professionisti di allenarsi con una giornata piena di stimoli diversi e opportunità lavorative».

Oltre alle lezioni, infatti, grazie a ci sarà anche la possibilità per alcuni partecipanti di essere destinatari di borse di studio per eventi di danza di grande rilievo, come l’Idec Malta o l’Arenile Dance Festival di Napoli, ma anche di essere selezionati per prendere parte agli spettacoli della compagnia partenopea Skaramacay Dance Company e dello stesso Centro Studi Danza “Olympia”.

Il programma della giornata si svolgerà a partire dalla mattina e ogni lezione durerà due ore. Si inizia alle 10.00 con Erminia Sticchi, che affronterà elementi di laboratorio coreografico, lavoro di floorwork ed improvvisazione guidata, principi di tecnica Graham e come la danza agisce nella costruzione della drammaturgia di un’opera.

Si riprende alle 12.30 con Marco Auggiero, portatore di una filosofia frutto di anni di sperimentazione ed esperienza internazionale, che nasce come liberazione dagli schemi e dalle costrizioni della danza canonica, per approdare ad uno stile e un linguaggio del tutto personale e all’avanguardia. La sua lezione toccherà la sua personale tecnica che vede il centro del corpo del danzatore come motore per un flusso di movimento continuo, uso del peso e ciclicità, ma che non tralascia – nel processo di creazione – la dimensione psico-emotiva dei danzatori.

La lezione finale, a cura di Gianluca Blandi, partirà alle 15.00: gli allievi approfondiranno l’arte del passo a due contemporaneo con un focus particolare sulle prese. Attraverso esercizi mirati, esploreranno le tecniche per sollevare, sostenere e muoversi in sincronia con il partner, sviluppando forza, fiducia e fluidità nel movimento a due. La lezione offre un’opportunità unica per comprendere come creare connessioni forti e dinamiche, sperimentando l’equilibrio tra terra e aria. La lezione finisce con la creazione di una coreografia, in cui gli studenti applicheranno gli elementi tecnici appresi.

«Questa giornata si propone di favorire l’ accrescimento del bagaglio formativo del ballerino in una soluzione comoda, una struttura accogliente dotata di tutti i confort e facilmente raggiungibile dall’uscita autostradale Grottaminarda. Vi aspettiamo», conclude Lanzara.

Per informazioni e dettagli, ecco i riferimenti: 392 466 9738, csdolympia@gmail.com, DM @centrostudidanzaolympia