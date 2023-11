BLITZ A LUCERA DEI LUPI, LA SCANDONE RITORNA ALLA VITTORIA

Dopo le due sconfitte consecutive contro Molfetta e Monopoli, la Scandone Avellino ritorna alla vittoria espugnando il campo della Pallacanestro Sveva Lucera con il punteggio di 66-72 dopo un match abbastanza equilibrato e deciso nell’ultimo periodo quando il team di coach Sanfilippo è riuscito a sterzare a proprio favore la gara grazie alle triple di Soliani ( mvp del match con 22 punti) e ad una buona solidità di squadra che ha permesso di creare il solco decisivo tra le due compagini.

Buona la prestazione dell’intero roster avellinese che sale a quota 12 punti in classifica dopo dieci giornate dall’inizio del campionato.

La Scandone approccia bene la gara. Gli uomini di coach Sanfilippo riescono sin da subito ad impostare il proprio gioco approfittando di alcune incertezze dei padroni di casa: Sanchez e Bianco mettono in serie difficoltà il team pugliese. Primo quarto si chiude con l’Itecna avanti 14-17. Lucera però non sta guardare e con un parziale di 7-0 firmato Gramazio-Di Ianni riesce a portarsi per la prima volta avanti nel match. I biancoverdi sono bravi a gestire le difficoltà della gara e restano

attaccati alla partita grazie a Pichi, che è determinante sotto canestro, e alle triple di Soliani. La squadra di coach De Florio con le giocate di Hidalgo e Kresimir chiudono il primo tempo avanti 37- 34. Massimo equilibrio al ritorno in campo dopo l’intervallo, Avellino riesce a trovare punti importanti con Trapani e D’Offizi mentre dall’altra parte del campo è il solito Hidalgo a fare la voce grossa in avvicinamento al canestro. Il terzo periodo si chiude con i lupi avanti 54-55.

Il finale è da brividi, Avellino scappa sul +8 grazie alle triple di Soliani ma un nuovo black out porta i padroni di casa a giocarsi il finale punto a punto che questa volta fa felice il team del patron Trasente che, dopo le due sconfitte consecutive, ritorna alla vittoria sbancando Lucera col punteggio di 66-72.

Soddisfatto coach Sanfilippo a fine partita: “E’ una vittoria che vale tantissimo su un campo molto difficile e contro una squadra che si è rinforzata negli ultimi giorni. Abbiamo disputato una partita solida, mi complimento con i miei ragazzi che hanno fatto una buona gara nonostante il momento delicato che stiamo vivendo. Ora è tempo di recuperare energie. Il mio plauso questa sera va a tutti i tifosi al nostro seguito che sono giunti in tanti a sostenerci anche oggi ma soprattutto al nostro staff medico che sta facendo un ottimo lavoro”.

Prossimo impegno della Scandone sabato 2 Dicembre alle ore 20, tra le mure amiche del “De Mauro” arriverà il fanalino di coda Mola New Basket, match con cui si chiude il girone d’andata del campionato di serie b Interregionale del girone G.

Parziali 14-17; 23 – 17; 17-21;12-17

Tabellini: D’Offizi 10, Sanchez 10, Scolpini, Bianco 9, Mazzagatti, Soliani 22, Pichi 9, Trapani 12 .

NE Bassilekin, Imbimbo