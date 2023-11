Baianese. Simone Rozza Sindaco di Quadrelle: Candidato consigliere provinciale con proposta Civica per l’Irpinia

Ieri Sabato 25 Novembre, Simone Rozza Sindaco di Quadrelle ha ufficialmente firmato la sua candidatura per la carica di consigliere provinciale. La decisione giunge in vista del termine ultimo per la presentazione delle candidature, fissato per lunedì 27 Novembre entro le 12.

Il prossimo 17 dicembre, 1.410 amministratori irpini si recheranno alle urne per decidere il futuro della provincia. Tra i candidati che risponderanno all’appello, figura il Sindaco Rozza con la lista “Proposta Civica per l’Irpinia”, un’opzione che mira a portare nuove prospettive e soluzioni concrete per la regione.

Il Sindaco Rozza si è dichiarato onorato di rappresentare il mandamento Baianese, sottolineando che la sua candidatura è stata fortemente sostenuta dai sindaci mandamentali ,e dall’On. Enzo Alaia e dal suo gruppo di amministratori locali. “Occorre avere una rappresentanza in provincia”, ha affermato il Sindaco. “Lo richiede fortemente il nostro territorio.”

Con un richiamo all’unità e alla collaborazione, Rozza ha rivolto un appello ai consiglieri mandamentali, chiedendo di unirsi per garantire una rappresentanza provinciale forte. “Non disperdiamo la nostra forza elettorale,” ha sottolineato. “C’è bisogno di dare voce alle diverse problematiche mandamentali per trovare le giuste soluzioni.”

La candidatura di Rozza Sindaco di Quadrelle si presenta come una risposta concreta alle esigenze del territorio. Proposta Civica per l’Irpinia sembra voler affrontare le sfide locali con un approccio incentrato sulla collaborazione e la partecipazione attiva dei vari mandamenti. La sua presenza nella corsa alle elezioni provinciali è supportata da una solida rete di appoggio, dimostrando un impegno condiviso per il benessere e lo sviluppo dell’Irpinia.

(Andrea Salvatore Guerriero)