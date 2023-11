“NuZiatella” – Il Nuovo Tempio della Cucina a Avella, Benedetto dal Parroco Don Giuseppe Parisi

Avella ha intrapreso un’avventura culinaria senza precedenti con l’apertura del Ristorante, Pizzeria e Braceria “NuZiatella”. La cerimonia inaugurale di questo elegante locale si è svolta oggi, domenica 26 novembre 2023, alle ore 18, in via Duca Capece Galeota 7, e ha visto la partecipazione speciale del parroco del paese, don Giuseppe Parisi.

“NuZiatella” si presenta come un luogo unico che offre un’ampia varietà di esperienze gastronomiche, abbracciando il concetto di versatilità culinaria. Il ristorante proporrà un menù ricco di piatti preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, pensati per soddisfare ogni palato.

La pizzeria, cuore pulsante di tradizione italiana, delizierà gli amanti della pizza con creazioni che uniscono la maestria nella lavorazione dell’impasto con l’uso di ingredienti autentici. Dai classici alle varianti più innovative, “NuZiatella” promette un viaggio attraverso la varietà di sapori che la pizza italiana può offrire.

La braceria, regno degli amanti della griglia, proporrà carni selezionate, marinature saporite e una maestria nel processo di cottura, rendendo gli arrosti di “NuZiatella” una delizia per chi ama il gusto affumicato e succoso delle carni alla brace.

L’apertura di “NuZiatella” rappresenta un passo audace nell’elevare il panorama gastronomico di Avella. La dedizione alla qualità degli ingredienti e all’arte culinaria si riflette nel ricco menù pensato per accontentare anche i palati più esigenti.

La fusione di tradizione e innovazione è evidente in ogni piatto, dalla pizza impeccabilmente sfornata alla succulenta carne alla brace. Il team di chef e addetti al servizio è determinato a offrire un’esperienza gastronomica memorabile, rendendo “NuZiatella” un punto di riferimento per gli amanti del buon cibo e dell’ospitalità.

La scelta della via Duca Capece Galeota 7 come sede di “NuZiatella” non è casuale. La posizione centrale non solo lo rende facilmente accessibile, ma crea anche un’atmosfera accogliente e raffinata, ideale per condividere momenti di convivialità e gusto. La benedizione dei locali da parte del parroco don Giuseppe Parisi aggiunge una nota di sacralità e augurio a questa nuova avventura gastronomica.

Con la sua inaugurazione, “NuZiatella” si prepara a diventare una destinazione gastronomica di rilievo ad Avella.