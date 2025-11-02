Minore si allontana dalla provincia di Torino: ritrovato dalla Polizia locale di Nola e consegnato ai genitori

La Polizia Municipale di Nola ha concluso positivamente un delicato intervento di rintraccio e tutela di un minore che, nella giornata del 31 ottobre, si era allontanato volontariamente dalla propria abitazione in provincia di Torino.

A seguito di una segnalazione pervenuta dai Carabinieri del Comando Stazione di Torre Pellice (TO) – Legione Piemonte e Valle d’Aosta, il personale della Polizia Municipale di Nola, sotto la direzione del Comandante Dott. Col. Claudio Russo e il coordinamento operativo del Tenente Dott.ssa Cafarelli Elvira Susanna, si è immediatamente attivato riuscendo in breve tempo a individuare il giovane all’interno del territorio comunale.

Il minore, in buone condizioni di salute, è stato accolto presso il Comando, dove ha trascorso la notte sotto la vigilanza del personale di servizio, in attesa dell’arrivo del padre. L’intervento è stato costantemente condiviso con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, che ha autorizzato la temporanea permanenza del ragazzo presso gli uffici comunali. Nella mattinata del 1° novembre il minore è stato riconsegnato al genitore, che ha ringraziato il personale per la professionalità e la sensibilità dimostrate. Il successo dell’intervento conferma l’efficacia dell’organizzazione e della prontezza operativa del Comando di Polizia Municipale di Nola, frutto della direzione attenta e puntuale del Comandante Dott. Col. Claudio Russo che ha coordinato tutte le fasi dell’operazione con competenza e spirito di servizio.