SANT’Oggi. Mercoledì 12 novembre la chiesa celebra san Diego d’Alcalá, san Giosafat Kuncewycz e san Renato di Anger

Oggi 12 novembre la chiesa celebra san Diego d’Alcalá, nacque a San Nicola del Puerto (Spagna) verso il 1400. Nulla però sappiamo della sua famiglia e dei suoi primi anni. I genitori, molto poveri, gli avevano dato al fonte battesimale il nome di Jago (Giacomo). Desideroso di solitudine e penitenza, condusse da giovanissimo, per diversi anni, vita eremita vicino al paese nativo: prega, coltiva un orto, fabbrica oggetti di uso domestico, che poi scambia con panni per vestirsi. Ma se ne va quando la gente intorno a lui diventa troppa. Entrò nell’Ordine dei Frati Minori di Arizafe, presso Córdoba, e lì egli fa il noviziato come fratello laico, senza gli Ordini, addetto ai lavori vari per la comunità. Nel 1441 lo mandano nelle Canarie, lui che non è prete, ad evangelizzare i nativi, in un ambiente ancora percorso da vecchie superstizioni. La vita missionaria durò otto anni. Diego, nel 1449, ritorna in Spagna e nel 1450 è a Roma per il Giubileo e per la canonizzazione di san Bernardino da Siena. Giunto a Roma, prese alloggio nel convento di Aracoeli, strapieno di francescani, provenienti da molte regioni, molti dei quali, stanchi e debi

litati, si erano ammalati di peste e Diego si prodigò alla loro cura, unendo alle sollecitudini umane carismi divini, sia per guarire, come per provvedere il cibo necessario che scarseggiava. Dopo quattro mesi trascorsi a Roma, ritornò in Spagna, a Siviglia, dove chiese ai suoi superiori di essere mandato in un convento non disturbato dalle visite dei curiosi e forestieri, un qualche eremo in cui potesse dedicarsi del tutto alla vita penitenziale e contemplativa. Trascorse cinque anni nel quieto e solitario chiostro di Saliceto, tra privazioni e sofferenze indicibili, come a liberarsi dai vincoli del corpo. Ma i superiori lo richiamarono all’obbedienza, inviandolo, nel 1456, nel convento di Alcalà de Henares, presso Madrid. Morì il 12 novembre 1463.

12 novembre: san Giosafat Kuncewycz (al secolo Giovanni Kuncewycz), nacque a Wlodimierz in Volynia (Ucraina) nel 1580, da genitori appartenenti alla nobiltà russa nonché ferventi ortodossi. Giovanni si formò a Vilnius (nell’odierna Lituania) in un periodo caratterizzato dall’intenso scontro tra ortodossi tradizionalisti e quelli di rito greco, i quali, sulla scia del Concilio di Firenze (1451-1452), si erano ricongiunti alla Chiesa cattolica riconoscendo al Papa un ruolo di preminenza sugli altri vescovi. Decidendo di aderire al credo di rito greco, nel 1604,