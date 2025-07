Basket, Serie A2: si parte col botto, Avellino debutta a Rieti.

AVELLINO — L’attesa è finita. La Lega Nazionale Pallacanestro, in sinergia con il Settore Agonistico FIP, ha svelato oggi il primo turno del campionato di Serie A2 2025/2026. E per la Del Fes Avellino, sarà subito una trasferta ad alta intensità: domenica 21 settembre, palla a due sul parquet della Sebastiani Rieti.

Un esordio che profuma già di sfida vera. Il PalaSojourner non è un campo qualsiasi: storia, atmosfera calda e una squadra, quella reatina, abituata a far valere il fattore casa. I biancoverdi di Avellino sono attesi a un battesimo di fuoco, in un palazzetto dove nulla viene regalato.

La nuova stagione promette spettacolo e battaglie punto a punto. Per coach e giocatori irpini, sarà l’occasione per misurare da subito ambizioni e personalità.

Il resto del calendario sarà svelato domani, quando verrà presentata l’intera regular season. Ma intanto, la data è cerchiata in rosso: 21 settembre, Sebastiani Rieti vs Avellino. La Serie A2 è pronta a ripartire.

Restate sintonizzati: ulteriori dettagli arriveranno presto sui canali ufficiali del club.