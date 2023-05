MUGNANO DEL CARDINALE. Il sindaco Napolitano ha giurato per il suo secondo mandato

Consiglio comunale di insediamento dedicato al giuramento del sindaco eletto Alessandro Napolitano ed alla convalida dei consiglieri eletti. Il Primo Cittadino come da protocollo ha giurato fedeltà alla Repubblica ed alla Costituzione indossando la tradizionale fascia tricolore. Dopo Napolitano ha comunicato i componenti della giunta, vicesindaco la più votata Carmelina Sanseverino, assessori Grazia De Stefano, Fulvio Litto, Giovanni Valentino. Presidente del consiglio comunale con voto segreto è stato eletto Salvatore Masucci. Membri della commissione elettorale effettivi con votazione palese sono Giovanni Valentino, Pasquale Picone, Angelo Corbisiero, per la minoranza D’Apolito. Supplenti Sanverino e Litto maggioranza è Napolitano minoranza. Infine il sindaco ha formulato gli auguri di collaborazione per la crescita del paese superando i limiti e dando lustro al paese. Un’amministrazione che è di tutti ha sottolineato il sindaco. E ai cittadini ha chiesto di stare vicini ad una casa comunale che è trasparente. (Albino Albano)