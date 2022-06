Va in pensione oggi Giuseppe Picciocchi, dopo una vita dedita al lavoro saluterà oggi i colleghi delle Prefettura Napoletana con in testa il Prefetto. Ecco gli auguri speciali: “Oggi è arrivato il tuo saluto al Ministero degli Interni, hai raggiunto una nuova meta. Ma non è un traguardo!!! Buona vita, auguri dalla tua famiglia, Silvana, Maria, Carmine, Stefano, Giovanni ed Alessia!!!

Auguri anche da tutta la redazione di Binews.

