BAIANO. Tutto pronto per il Campus estivo 2023

Il comune di Baiano presenta il Campus Estivo 2023 per i bambini e i ragazzi in età compresa tra i 4 e i 14 anni. Quest’anno è previsto anche un PROGETTO di INCLUSIONE per i bambini super speciali.

Il campus avrà inizio il giorno 10 Luglio e terminerà il giorno 21 Luglio. È completamente GRATUITO. Presso gli uffici comunali, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 sarà possibile ritirare e compilare i modelli d’iscrizione, tramite il supporto dei ragazzi del Servizio Civile Universale.