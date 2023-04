BAIANO. Scuola e Forum dei giovani, onorano l’Earth day. In piazza Francesco Napolitano, la spettacolare giostra del bookmob a cerchi

Un’idea- progetto con l’impronta dell’originale novità, quella del Bookmob a cerchi concentrici da realizzare in piazza Francesco Napolitano, affidandone l’attiva e viva animazione all’entusiasmo emotivo di trecento, tra ragazze e ragazzi che frequentano alcune classi del locale plesso di Scuola media statale Giuseppe Parini. Mettici la confortevole e serena mattinata …. di primavera ritrovata, e ti ritrovi, – all’insegna dei Libri in circolo-, nel cuore dell’atmosfera cittadina della celebrazione della Giornata mondiale della Terra, istituita dalle Nazioni Unite fin dal ’70, per diffondere tra i popoli, donne e uomini le buone pratiche della cultura ambientale.

E’ l’atmosfera creata dal Forum dei giovani, in sinergia con la civica amministrazione, guidata dal sindaco Enrico Montanaro e con la collaborazione tecnica di Radio Avella. Un’operazione di qualificato profilo organizzativo, gestita con ordine e puntualità sia nella fase preparatoria del controllo dell’incartamento dei libri destinati allo scambio, sia nella fase esecutiva di consegna a flusso circolare in piazza Napolitano. E la verifica dell’incartamento dei libri da donare, era eseguita in classe nel plesso di via Luigi Napolitano, in combinazione anche con il conferimento del premio da assegnare al migliore decoro; conferimento attribuito a Michele Napolitano, della seconda media sezione C , gratificato sia di un buono-libri che di una matita piantabile, doni della libreria– Mondadori, operativa ad Avella: la piantabile è una matita che contiene semi di fiori. E’ sufficiente conficcarla nel terriccio idoneo e, con le dovute cure, attendere la fioritura.

La spettacolarità del Bookmob era scandita dai ritmi della musica e dai libri che correvano in circolo, rendendo onore alla condivisione nel dono reciproco del libro che nutre le conoscenza e alimenta la riflessione, quando parla alla mente e al cuore con linguaggio di verità.

“Un’utile e importante iniziativa- dice il sindaco Enrico Montanaro– vedere tante ragazze e tanti ragazzi celebrare la Giornata della Terra con lo slancio messo in mostra in mattinata, è davvero lodevole”.

“La Scuola è particolarmente attenta alle problematiche ambientali e allo sviluppo della cultura ecologica, quale stile di vita e pratica di comportamenti-dice il professore Pasquale Napolitano, dirigente scolastico dell’ Istituto comprensivo Giovanni XXIII. E’ stato un atto dovuto, la partecipazione al Bookmob, soprattutto per i valori e i principi a cui è stato ispirato per la difesa della Natura”.

“ Il Forum era impegnato a realizzare nel migliore dei modi il Bookmob per la salvaguardia dell’ambiente e della natura– dice Chiara Lippiello, presidente dell’associazione- la Giornata mondiale della Terra ce ne ha fornito l’input ed è stato realizzato un obiettivo di sicuro rilievo. Non è stato facile mobilitare 300, tra ragazze e ragazzi. Ma il loro impegno e quello dei genitori hanno dato la spinta giusta”. (Foto di Valeria Lippiello)